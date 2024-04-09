Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.
Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.
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