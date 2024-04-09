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        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:16
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        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu.

        Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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