Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

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