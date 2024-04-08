Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut mazbatasını aldı:

MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

Kırklareli Adliyesi'nde düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Orhan, Bulut'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Bulut, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Halka hak ettiği hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak için çalışacağını ifade eden Bulut, bahane ve mazeret üretmeden hizmet edeceklerini söyledi.

Derya Bulut ve beraberindekiler yaklaşık yarım saat devir teslim için belediye başkanlığı makamında önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu bekledi.

Makama gelen Kesimoğlu'na, Bulut tarafından çiçek verildi.

Bulut, burada hizmetlerinden dolayı Kesimoğlu'na teşekkür ederek hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Konuşması sırasında duygulanan Kesimoğlu ise 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını anımsattı.

Görevini şerefi, haysiyeti ve namusuyla yerine getirdiğini belirten Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Gönül huzuru içerisinde bu bayrağı sevgili kardeşime teslim ediyorum. Tabii ki demokrasiye olan inancımız, hukuk devletine bağlılığımız gereği biz de yasal hakkımızı kullandık. İlçe ve İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk, en sonunda YSK'ye itirazımızı ilettik. Artık oradan ne karar gelecek hukuka olan inancımız gereği saygıyla karşılayacağız. Ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Hak neyse, adalet neyse bu yerini bulacaktır eminim. Bu süreçte sevgili kardeşime de bir telefon uzaklığında olacağım."