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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut mazbatasını aldı:

        MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:59
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut mazbatasını aldı:
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        MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kırklareli Adliyesi'nde düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Orhan, Bulut'a mazbatasını takdim etti.

        Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

        Bulut, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Halka hak ettiği hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak için çalışacağını ifade eden Bulut, bahane ve mazeret üretmeden hizmet edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile vatandaşlar kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi.

        Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        - Devir teslim töreni gerçekleşti

        Belediye Başkanı Bulut ve beraberindekiler, kortej eşliğinde belediye binasına geldi.

        Derya Bulut ve beraberindekiler yaklaşık yarım saat devir teslim için belediye başkanlığı makamında önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu bekledi.

        Makama gelen Kesimoğlu'na, Bulut tarafından çiçek verildi.

        Bulut, burada hizmetlerinden dolayı Kesimoğlu'na teşekkür ederek hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

        Konuşması sırasında duygulanan Kesimoğlu ise 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını anımsattı.

        Görevini şerefi, haysiyeti ve namusuyla yerine getirdiğini belirten Kesimoğlu, şunları kaydetti:

        "Gönül huzuru içerisinde bu bayrağı sevgili kardeşime teslim ediyorum. Tabii ki demokrasiye olan inancımız, hukuk devletine bağlılığımız gereği biz de yasal hakkımızı kullandık. İlçe ve İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk, en sonunda YSK'ye itirazımızı ilettik. Artık oradan ne karar gelecek hukuka olan inancımız gereği saygıyla karşılayacağız. Ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Hak neyse, adalet neyse bu yerini bulacaktır eminim. Bu süreçte sevgili kardeşime de bir telefon uzaklığında olacağım."

        Devir teslim töreninin ardından Bulut, Kesimoğlu'na bina çıkışına kadar eşlik etti.

        Bulut, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp, "Gece gündüz demeden, 7/24 demeden çalışacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum. Belediye artık tüm Kırklareli halkınındır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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