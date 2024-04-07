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        Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:35
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        Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarköy Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 kişiyi balık avlarken suçüstü yakaladı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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