Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarköy Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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