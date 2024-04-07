Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarköy Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişiyi balık avlarken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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