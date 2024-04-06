Kırklareli'de CHP'nin 'oylar yeniden sayılsın' başvurusu reddedildi
KIRKLARELİ'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılması için yaptığı başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından da reddedildi.
KIRKLARELİ'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılması için yaptığı başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından da reddedildi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin Kırklareli adayı Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na 20 bin 770 oy çıktı. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren kurul, 6 ret, 1 kabul oyuyla talebi reddetti.
Kesimoğlu, bu kez de İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurul’da başvuruyu reddetti. Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talebimiz reddedildi. Anlıyoruz ki oyların yeniden sayımı eğer MHP'li ya da AK Parti'liysen bir imtiyaz, başka partiliysen ulaşılamaz bir hak. Şimdi YSK'da itirazda bulunacağız" dedi.
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