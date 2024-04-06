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        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde kazanlar ihtiyaç sahibi kişiler için kaynıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara destek olmak amacıyla aşevi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:01
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        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde kazanlar ihtiyaç sahibi kişiler için kaynıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara destek olmak amacıyla aşevi kurdu.

        Gündoğu, Barış, Özerler ve Güneş mahallelerinde yoğun olarak yaşayan Roman vatandaşlardan bir kısım gönüllü, 4 yıl önce aşevini faaliyete geçirdi.

        Kendilerine "Biz bize yeteriz" adını veren ve daha sonra dernekleşen grup, bağışçıların destekleriyle her gün ihtiyaç sahiplerine yemek pişirmeye başladı.

        Aşevi, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirirken, ihtiyaç sahiplerine destek olma amacını taşıyor.

        Gönüllü aşçılar tarafından hazırlanan 3 çeşit yemeğin bir kısmı ramazanda aşevine oruç açmak için gelenlere veriliyor. Bir kısmı da yaşlı, dezavantajlı ve engellilere elektrikli bisiklet ve diğer araçlarla bırakılıyor.

        -"Vatandaşlarımız yemekleri aldığı zaman biz o kadar mutlu oluyoruz ki"

        Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur, AA muhabirine, aşevinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurulduğunu söyledi.

        Salgın sonrasında da hizmete ara vermediklerini ifade eden Sanpur, ihtiyaç sahibi, dezavantajlı ve evde bakıma muhtaç olan vatandaşlara her gün yemek hazırladığını anlattı.

        Günlük 2 bin kişilik yemek hazırlandığını dile getiren Sanpur, "Vatandaşlarımız yemekleri aldığı zaman biz o kadar mutlu oluyoruz ki, anlatamam. Bizim derdimiz hiç kimse yatağına aç girmesin. Biz burada imkanlarımızla, bağışçılarımızla, devletimizin desteği ile her gün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi.

        Hizmetin devam etmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Sanpur, taziye evlerine de lokma, çorba ve çay gönderildiğini belirtti.

        -"Bu iş gönül işi, aşk işi"

        Sanpur, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri sonrası aşevinde görevli 6 Roman aşçının bölgeye gönderildiğini kaydetti.

        Roman vatandaşlar olarak böyle sosyal sorumluluk faaliyetinde yer aldıkları için gururlu olduklarını vurgulayan Sanpur, "4 yıldır bu hizmeti sürdürüyoruz, biz bu işi gönülden yapıyoruz, bu iş gönül işi, aşk işi. Biz bu işe gönülden bağlandık aşık olduk. Bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak, buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlüne girebilmek. Tek derdimiz hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz, komşumuz yatağına aç girmesin." diye konuştu.

        - "Bir sofraya misafir olmanın sevincini, bereketini yaşıyoruz"

        Aşevinde gönüllü olarak görev yapan Kadir Alaç da bu işi gurur ve sevgiyle sürdürdüğünü söyledi.

        Çok önemli bir hizmeti Roman vatandaşlarına kazandırdıklarına inandığını dile getiren Alaç, "Bir sofraya misafir olmanın sevincini, bereketini yaşıyoruz. Biz bu işe gönül verdik, biz bu iş ile dertlendik." dedi.

        Aşevinden yararlanan vatandaşlardan Sevim Biroğlu da her akşam yemek ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan, dernek yetkililerinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Ayşe Mogattay ise yalnız yaşadığını ve yaşlılığı nedeniyle yemek yapmakta zorlandığını anlattı.

        Kendilerine yemek veren herkese teşekkür eden Mogattay, aşevinden yemek aldığında mutlu olduğunu söyledi.

        Gülseren Karlı da 4 yıldır evinin yemek ihtiyacının aşevinden karşılandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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