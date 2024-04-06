Lüleburgaz'a değer katarak hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Gerenli, gelecek ve aydınlık yarınlar için çalışacaklarını kaydetti.

Gerenli, Lüleburgaz Adliyesi'nde düzenlenen törende, ikinci kez belediye başkanı olarak seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yüce, ardından muhtarlar ile sohbet etti.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu ifade eden Yüce, muhtarlar ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine devam eden ve yeni seçilen muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

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