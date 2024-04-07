Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da bayram öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi

        Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da bayram öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını inceledi.

        Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde de işletmeler denetlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri istendi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri de pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı.

        İncelemede işletme yetkilileri, ürünlerin son kullanma tarihi ve etiketlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

        Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

        Edirne'de de ekiplerin alışverişin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Aynı yaşta kansere yakalanan anne ve kızı, hastalığı birbirlerine destek ol...
        Aynı yaşta kansere yakalanan anne ve kızı, hastalığı birbirlerine destek ol...
        Kofçaz'da arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı
        Kofçaz'da arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı
        Kırklareli'de CHP'nin 'oylar yeniden sayılsın' başvurusu reddedildi
        Kırklareli'de CHP'nin 'oylar yeniden sayılsın' başvurusu reddedildi
        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde kazanlar ihtiyaç sahibi kişiler için k...
        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde kazanlar ihtiyaç sahibi kişiler için k...