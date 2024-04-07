Trakya'da bayram öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi

Edirne'de de ekiplerin alışverişin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürüyor.

Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri de pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı.

Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde de işletmeler denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını inceledi.

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