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        Aynı yaşta kansere yakalanan anne ve kızı, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki Şeman Bahçivanoğulları ile 51 yaşındaki kızı Çiğdem Özkan, 46 yaşında yakalandıkları kanseri yenmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:35
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        Aynı yaşta kansere yakalanan anne ve kızı, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki Şeman Bahçivanoğulları ile 51 yaşındaki kızı Çiğdem Özkan, 46 yaşında yakalandıkları kanseri yenmeyi başardı.

        Üç çocuk annesi Bahçivanoğulları'na halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetleriyle 1996'da gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu.

        Şeman Bahçivanoğulları 5 yıllık tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi.

        Bahçivanoğulları'nın kızı Çiğdem Özkan da göğüs ağrısı nedeniyle 2019'da başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

        Bahçivanoğulları, kızının tedavi sürecinde moralini yüksek tutmasına yardımcı oldu.

        Aynı yaşta aynı hastalığa yakalanan anne ve kızı kanseri yenerek hayata ikinci kez bağlandı.

        - "Ben kanserden korkmadım"

        Şeman Bahçivanoğulları, AA muhabirine, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi.

        Hasta olduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini ifade eden Bahçivanoğulları, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını kaydetti.

        Tedavi sürecinde moralini hep yüksek tuttuğunu dile getiren Bahçivanoğulları, "Ben kanserden korkmadım. Kanser hastası olduğumu herkese söyleyebiliyordum. Bana, 'Şeman hanım kansersin, nasıl söyleyebiliyorsun?' diyorlardı, 'Neden söylemeyeyim, ben bunu yeneceğim' dedim. Nitekim de başardım. Kolay bir hastalık değil. Ben hiçbir zaman pes etmedim, 'devam, ben bunu başaracağım' dedim ve nitekim başardım." diye konuştu.

        Bahçivanoğulları, tedavi sürecinde saçları döküldüğünde çok ağladığını, hastalığı moralle yendiğini belirtti.

        Kızının da kendisinin hastalığa yakalandığı yaşta kanser olduğunu anlatan Bahçivanoğulları, "Kızım da maalesef 46 yaşında bu hastalığa yakalandı, 'kızım geçecek' diyerek birbirimizi teselli ettik. Allah'a şükür o da atlattı." dedi.

        - "Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti"

        Çiğdem Özkan da annesinin desteği sayesinde hastalığı yendiğini ifade etti.

        Annesinin tecrübesinden çok faydalandığını belirten Özkan, "Kemoterapi sürecinde annemde kaldım. Her türlü bakımımı, beslenmemi annem yaptı. Ben ağladığım zaman annem hemen yanıma gelir, bazen beraber ağlar, bazen beraber gülerdik. Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti. Yaşamak isterseniz bir sebep buluyorsunuz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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