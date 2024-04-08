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        Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:33
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        Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi.

        Bayram tatili nedeniyle şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluştu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

        Ekipler, denetimde yolcularında emniyet kemerlerini kontrol edip bilgi verdi.

        Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

        Otobüs sürücüsü Hüseyin Atkoşan, bu tür denetimlerin önemine işaret etti.

        Denetimlerin arttırıldığını gözlemlediğini belirten Atkoşan, "Hem bizim hem yolcuların can ve mal güvenliği açısından denetimler iyi. Böylelikle yolcularımızda emniyet kemeri takmanın önemi daha iyi anlıyor. Ben, polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de yolcu otobüsleri ile dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

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