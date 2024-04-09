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        Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin Ramazan Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:02
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin Ramazan Bayramı mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirtti.

        Bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu bildiren Ekici, bu özel günlerden küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

        Bayramlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Unutmamalıyız ki, bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli olan tüm tedbirlerin alındığını belirtirken, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri ile tüm Kırklarelili hemşerilerimin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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