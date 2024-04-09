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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu" bağış talebi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretçilerinden kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu" bağışında bulunmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:45
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu" bağış talebi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretçilerinden kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu" bağışında bulunmalarını istedi.

        Bulut, yaptığı yazılı açıklamada gösterilen teveccühe teşekkür etti.

        Tebrik için makamına çiçek veya hediye gönderilmemesini talep eden Bulut, "Sizlerden bir ricamız var, tebrik için çiçek ya da hediye göndermek yerine, Halkbank nezdinde açılmış bulunan TR28 0001 2009 5520 0007 0000 49 İBAN numaralı hesaba eğitim bursu olarak bağışta bulunabilirsiniz. Anlayışınız ve nezaketiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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