Kırklareli'nde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler çalışmada "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Sinanlı köyünde yakaladı.

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