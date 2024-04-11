Kırklareli'nde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmada "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Sinanlı köyünde yakaladı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.