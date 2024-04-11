Kırklareli Valisi Ekici'nin, Sağlık Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında huzurlu ve mutlu bir toplum için sağlığın önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı toplumların gelişim gösterebileceklerini ifade eden Ekici, sağlık hizmetlerinin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyada örnek alındığını aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Devletimiz, tüm vatandaşlarımızın hayatını sürdürme, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını her zaman korumuş, desteklemiş ve gerekli çalışmaları yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleri ile sağlık alanında ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden devletimizin izlediği politikalar sayesinde son yıllarda sağlık alanında ülkemizde ve ilimizde çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi hızla yükselmiştir.