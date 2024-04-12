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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesi ile gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:54
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesi ile gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Vali Ekici, 1996'da Sivas'ta operasyondan dönerken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Turhan Turan'ın ailesini ziyaret etti.

        Ailenin bayramını kutlayan Ekici, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

        Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.

        Ardından Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

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