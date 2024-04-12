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        Pınarhisar'da sürücü ve yolcuların bayramı kolonya ve şekerle kutlandı

        Kırklareli Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu ile Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:23
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        Pınarhisar'da sürücü ve yolcuların bayramı kolonya ve şekerle kutlandı
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        Kırklareli Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu ile Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak broşür dağıtıldı.

        Vali Yardımcısı Çanakcıoğlu ve Kaymakam Çanakcıoğlu, sohbet ettikleri sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram etti.

        Kaymakam Çanakcıoğlu, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu, uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye etti.

        Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Çanakcıoğlu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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