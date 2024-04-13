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        Kırklareli Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

        Kırklareli Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:28
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        Kırklareli Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
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        Kırklareli Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirdi.

        Bulut, Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Kırklareli'ne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Seçimlerin ve oluşan rekabet ortamının geride kaldığını ifade eden Bulut, tüm meclis üyelerinin parti gözetmeksizin el birliği ile Kırklareli halkına en iyi hizmeti sunacağına inandığını belirtti.

        Meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Bulut, "Halkımızın teveccühü ve sandık iradesiyle bu çatı altında hep birlikte 5 yıl boyunca elimizden gelen tüm iyi niyetle rekabet unsurlarını geride bırakarak ilimiz için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Bu doğrultuda kimseden şüphem yok. Her daim fikirlere ve eleştirilere açık olarak elimizden geldiğince Kırklareli halkına hizmet noktasında en iyisini yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu il hepimizin. Halkımız bizlerden belediyecilik hizmetleri adı altında ne bekliyorsa kanuna, mevzuata uygun bir şekilde, adalete ve vicdana uyumlu bir şekilde süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

        Toplantıda, kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine Adem Sevim, 2. başkan vekilliğine Gürcan Saatçı, meclis katip üyeliğine Ayfer Sevil ile Sertaç İpek, encümen üyeliğine Gürcan Saatçı, Günalp Ferit Kaya ve Yüksel Taşkın seçildi.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda komisyon üyelerinin de seçimi yapıldı.

        Kırklareli Belediye Meclisi'nde CHP'nin 16, AK Parti'nin 5, MHP'nin 4 üyesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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