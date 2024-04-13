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        Pehlivanköy Kaymakamı Ballı, şehit ailelerini ziyaret etti

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:23
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        Pehlivanköy Kaymakamı Ballı, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Ballı, ilçede yaşayan şehit yakınları Asiye ve Atilla Ertuğrul, Remziye ve Hasan Hüseyin Seven, Kezban ve Hüseyin Tüsen ile Havva ve Sami Bölükbaşı'nı evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

        Ziyaretlerde ailelerinin isteklerini dinleyen Ballı, her fırsatta şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en değerli emanetler olduğunu ifade eden Ballı, ailelerin istek ve ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması gerektiğini kaydetti.

        Ziyaretlerde İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Cengiz de yer aldı.

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