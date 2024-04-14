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        Kofçaz'da çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Kofçaz ilçesinde 47 çiftçiye yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:49
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        Kofçaz'da çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Kofçaz ilçesinde 47 çiftçiye yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, törende yaptığı konuşmada, projeyi önemsediklerini belirtti.

        Kentte yerli hibrit ayçiçeği ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Karaca, yerli ve milli tohumlardan daha çok verim ve kaliteli ürün almayı istediklerini kaydetti.

        Törende, projeye başvuran 47 çiftçiye 99 torba tohum teslim edildi.

        Törene, İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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