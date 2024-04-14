Kofçaz'da çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kofçaz ilçesinde 47 çiftçiye yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, törende yaptığı konuşmada, projeyi önemsediklerini belirtti.

Kentte yerli hibrit ayçiçeği ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Karaca, yerli ve milli tohumlardan daha çok verim ve kaliteli ürün almayı istediklerini kaydetti.