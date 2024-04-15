Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Turizm Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, turizmin sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya katkı sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünya turizmi içindeki öneminin giderek arttığını ifade eden Ekici, Trakya'nın da doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çektiğini bildirdi.

Kırklareli'nin önemli turizm zenginliklerine sahip olduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti: