Kırklareli'nde kanser hastaları ve yakınları etkinlikte bir araya geldi

Kırklareli Kanser Savaş Derneğince kahvaltı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanser hastaları ve yakınlarının toplumdan uzaklaşmaması ve stresten uzak kalması amacıyla yürütülen "Kanseri Yenmek için Birlikte Tutunalım Hayata Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastaları ve yakınları bir araya geldi.

Dernek Başkanı Remzi Berkel, bir düğün salonunda gerçekleştirilen ekinlikte yaptığı konuşmada, kansere dikkat çekmek amacıyla çeşitli proje ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.