Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı, ayrıca 214 bin 302 lira ceza uygulandı.

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