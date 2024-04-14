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        Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliye 214 bin 302 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:02
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        Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliye 214 bin 302 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

        Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda, organizatörün de aralarında bulunduğu 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı, ayrıca 214 bin 302 lira ceza uygulandı.

        Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

        Operasyonda 10 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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