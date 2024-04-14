Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Babaeski ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Babaeski ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.B. yönetimindeki 39 TE 032 plakalı otomobil hastane kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile 2 yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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