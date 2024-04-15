Kırklareli İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Geriş'in başkanlığında devam edilen toplantıda, birinci başkan vekilliğine Yeşim Girgin, ikinci başkan vekilliğine Volkan Ertan, encümen üyeliğine ise Ertan, Çam ve Sezgin Aran seçildi.

Kapalı oylama ile gerçekleştirilen seçimde meclis başkanlığına Hakan Geriş, katip üyeliğine ise Beyza Çam ve Nilüfer Erol seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı ve katip üyeliği seçimi yapıldı.

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