Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde embriyo transfer çalışması ile et ve süt üretiminin arttırılması hedefleniyor

        Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin arttırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde embriyo transfer çalışması ile et ve süt üretiminin arttırılması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli et ve süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde embriyo transfer çalışmaları ile üretimin arttırılması hedefleniyor.

        Yüksek verim yeteneğine sahip damızlık ineklerden bir yılda birden fazla yavru alınarak damızlık sayısının artırılmasının amaçlandığı ıslah metodu olarak öne çıkan emriyo transferi kursuna 8 veteriner hekim katılıyor.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Trakya Veteriner Hekimler Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve süt üretiminin arttırılması amacıyla açılan kurs 3 hafta sürecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlük binasında düzenlenen kursta, kentte 150 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

        Kırklareli'nin hastalıktan ari olduğunu ifade eden Karaca, kentteki hayvan sayısını ve üretimi arttırmak istediklerini belirtti.

        Embriyo transfer çalışması ile hayvan varlığı ile üretimin artacağına inandığını dile getiren Karaca, "Kentimiz süt verimi ve kalitesi bakımından örnek bir il. İlimizde yaklaşık 100'e yakın hastalıktan ari işletme mevcut. Ülke genelinde günlük süt üretimi 10,4 litre. Biz bunu arttırmayı hedefliyoruz. Bunu da embriyo transfer çalışmaları ile arttıracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ise son yıllarda embriyo transferi konusunda çalışmaların hızlandığını bildirdi.

        Kırklareli'nde bu çalışmanın yapılmasının önemine değinen Sağırkaya, eğitimlerin 3 hafta süreceğini ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyer veterinerlerin rahatlıkla embriyo transferi yapabileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Sağırkaya ile eğitmen Uğur Kaya tarafından kursiyerlere bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u kabul etti
        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u kabul etti
        Kırklareli İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Kırklareli İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Kırklareli'de köpek dövüştüren 34 kişiye 214 bin lira ceza
        Kırklareli'de köpek dövüştüren 34 kişiye 214 bin lira ceza
        Trakya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        Trakya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Turizm Haftası mesajı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Turizm Haftası mesajı
        Kırklareli'nde kanser hastaları ve yakınları etkinlikte bir araya geldi
        Kırklareli'nde kanser hastaları ve yakınları etkinlikte bir araya geldi