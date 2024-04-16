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        Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:30
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        Kırklareli'nde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Lüleburgaz Adliyesi'ne götürüldü.

        Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ekipler, 14 Nisan Pazar günü Turgutbey köyü merasında bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü iddia edilen 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

        Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatılmış, toplam 214 bin 302 lira ceza uygulanmıştı.

        Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edilmiş, 10 araca da el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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