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        Cinayet zanlısı baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kırklareli'nde, bir kişiyi öldürerek cesedi parçalara ayırdıkları iddiasıyla yargılanan baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:39
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        Cinayet zanlısı baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Kırklareli'nde, bir kişiyi öldürerek cesedi parçalara ayırdıkları iddiasıyla yargılanan baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.E. ile babası B.E. SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşma, önceki celse Cumhuriyet savcısının verdiği esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla başladı.

        Sanık M.E, savunmasında pişman olduğunu belirterek öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

        Maktulün kendisine karşı olumsuz tavırlar göstermesi üzerine olayların yaşandığını ileri süren M.E, "Yaptığım olaydan çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Bana döner bıçağını çekince birden kendimi kaybettim ve bu durum yaşandı." diye savunma yaptı.

        B.E. de maktulün ölmesine yönelik bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

        Sanıklar B.E. ile M.E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1'er yıl hapis cezası aldı.

        - Olay

        Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde, geçen yıl haziran ayında, çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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