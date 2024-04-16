Cinayet zanlısı baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kırklareli'nde, bir kişiyi öldürerek cesedi parçalara ayırdıkları iddiasıyla yargılanan baba ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.E. ile babası B.E. SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, önceki celse Cumhuriyet savcısının verdiği esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla başladı.

Sanık M.E, savunmasında pişman olduğunu belirterek öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Maktulün kendisine karşı olumsuz tavırlar göstermesi üzerine olayların yaşandığını ileri süren M.E, "Yaptığım olaydan çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Bana döner bıçağını çekince birden kendimi kaybettim ve bu durum yaşandı." diye savunma yaptı.

B.E. de maktulün ölmesine yönelik bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Sanıklar B.E. ile M.E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1'er yıl hapis cezası aldı.