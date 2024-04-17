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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

        Kırklareli'nde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:28
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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
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        Kırklareli'nde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

        Ekipler, 120 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.

        Denetimde 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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