Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Kırklareli'nde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler, 120 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.
Denetimde 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.
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