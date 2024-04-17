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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği 'ne atanan Osman Ünal için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği 'ne atanan Osman Ünal için veda töreni düzenlendi.

        Ünal, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, görevini müdür yardımcısı Murat Karayılan'a devretti.

        Törende personel ile vedalaşan Ünal, konuşmasında özverili çalışmalarda bulunarak üstün gayret gösteren emniyet personeline teşekkür etti.

        Lüleburgaz'ın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için çaba gösterdiklerini belirten Ünal, bu süreçte kendilerine destek olan vatandaşlara da teşekkür etti.

        - "84. Yılında Köy Enstitülerinde Sanat" etkinliği yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde "84. Yılında Köy Enstitülerinde Sanat" etkinliği düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneğince köy enstitülerinin kuruluşunun 84'üncü yıldönümü dolayısıyla Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Eğitimci Ercan Duygu köy enstitülerinde yaşam ve anılar konusunda konferans verdi. Etkinlikte şiirler okundu.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Şubesi Başkanı Hamiyet Gülaçar ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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