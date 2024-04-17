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        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muhtarlık seçimini kazanan Hasan Erdöl, seçimin iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Seçmenin Hasan Erdöl'e değil, aynı ismi taşıyan babasına oy verdiğini belirterek sonuca itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu seçimi tekrarlama kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:29
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        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
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        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde 50 yaşındaki Hasan Erdöl, İzmit’e bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasından 113 oy alarak muhtar seçildi. Henüz sevincini yaşayamadan Erdöl'ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz ile düştü. Hasan Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı, seçmenin kendisine değil babasına oy verdiği belirtilen itiraz dilekçesi üzerine İl Seçim Kurulu, seçimleri 2 Haziran'da tekrarlama kararı aldı. Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu. Erdöl, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyor.

        Fotoğraf: İHA

        "75 YAŞINA GELDİM, DAHA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

        75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu.

        Fotoğraf: İHA

        "KİMSE ÇOCUĞUNA ADINI VERMESİN, YARIN ÖBÜR GÜN O DA MUHTAR OLAMAZ"

        Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de ‘Ben muhtar adayıyım’ demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz" diye konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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