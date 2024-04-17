Muhtarlık sevinci kursağında kaldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde 50 yaşındaki Hasan Erdöl, İzmit’e bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasından 113 oy alarak muhtar seçildi. Henüz sevincini yaşayamadan Erdöl'ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz ile düştü. Hasan Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı, seçmenin kendisine değil babasına oy verdiği belirtilen itiraz dilekçesi üzerine İl Seçim Kurulu, seçimleri 2 Haziran'da tekrarlama kararı aldı. Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu. Erdöl, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyor.

Fotoğraf: İHA "75 YAŞINA GELDİM, DAHA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM" 75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu.