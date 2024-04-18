Kırklareli Valisi Ekici, turizmcilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentteki turizmcilerle buluştu.

Ekici, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli'nin turizm açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentin deniz, doğa, tarih ve kış turizminde ön plana çıkmaya başladığını belirten Ekici, özellikle İğneada ve Kıyıköy beldelerinin turizme ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Kırklareli'nin her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktaları arasında bulunduğunu belirtti.