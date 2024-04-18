Kırklareli'nde 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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