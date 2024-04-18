Kırklareli'nde 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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