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        Kırklareli'nde 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:28
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        Kırklareli'nde 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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