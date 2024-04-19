Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u ziyaret etti

Vali Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Vali Ekici'yi Bulut ile başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş karşıladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, Bulut ve ekibine başarılar diledi.

Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin hak ettiği hizmetleri alması için çalıştıklarını söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, kentin gelişimine katkı sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.