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        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u ziyaret etti

        Vali Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:32
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        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u ziyaret etti
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        Vali Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Vali Ekici'yi Bulut ile başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş karşıladı.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, Bulut ve ekibine başarılar diledi.

        Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin hak ettiği hizmetleri alması için çalıştıklarını söyledi.

        Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, kentin gelişimine katkı sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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