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        Kırklareli'nde KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

        Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:31
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        Kırklareli'nde KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı
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        Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski otoban gişelerinde oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.

        Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.

        Kontrollerde 255 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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