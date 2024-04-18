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        Trakya'da geçen ay 3 bin 613 konut satıldı

        Trakya'da mart ayında 3 bin 613 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:47
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 613 konut satıldı
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        Trakya'da mart ayında 3 bin 613 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 105 bin 394 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 609, Edirne'de 588, Kırklareli'nde ise 416 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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