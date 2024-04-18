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        Kırklareli'nde bilişsel stres yönetimi ve motivasyon eğitimi verildi

        Kırklareli'nde lise öğrencilerine bilişsel stres yönetimi ve motivasyon eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:51
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        Kırklareli'nde bilişsel stres yönetimi ve motivasyon eğitimi verildi
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        Kırklareli'nde lise öğrencilerine bilişsel stres yönetimi ve motivasyon eğitimi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, eğitimci Süleyman Beledioğlu YKS'ye girecek öğrencilere sınav öncesi ve sınav anında stres yönetimi hakkında bilgi verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da konuşmasında stresin hayatın her alanında her gün her dakika yaşanabildiğini belirtti.

        Sınava girecek öğrencilerin yada ailelerinin büyük beklentileri olduğunu ifade eden Özefsun, beklentileri karşılama, hedeflere ulaşma çabasının stres oluşturduğunu kaydetti.

        Ailelerin veya başka insanların dışında en önemlisinin insanın kendi beklentisi olduğunu dile getiren Özefsun, bu düşüncenin insan psikolojisinde kaygıyı azaltarak, stresi ortadan kaldırmasına neden olabildiğini bildirdi.

        Özefsun, gençlere çok güvendiğini belirterek, yükseköğretim kurumları sınavında da herkesin başarılı olacağına inandığını söyledi.

        Eğitime, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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