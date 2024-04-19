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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:42
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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. katılmadı.

        Duruşma, gelen belgelerin okunması ile başladı.

        Müşteki R.G, ifadesinde, kooperatif tarafından dolandırıldığını iddia etti.

        Sipariş verdiği ürünlerin teslim alınmış gösterildiğini ileri süren R.G, evraklarda teslim edildi gösterilen ürünlerin hiçbirini almadığını belirtti.

        Zararın yasal faiziyle birlikte karşılanmasını talep eden R.G, şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Müşteki S.B de şikayetçi olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

        Sanık ve müşteki avukatlarının da savunmasının ardından mahkeme, sanık G.G'nin adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında bazı çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında işlem başlatılmış, sanığın 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

        Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, daha sonra ara tutukluluk değerlendirme sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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