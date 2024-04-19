Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında bazı çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında işlem başlatılmış, sanığın 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Sanık ve müşteki avukatlarının da savunmasının ardından mahkeme, sanık G.G'nin adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki S.B de şikayetçi olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

Zararın yasal faiziyle birlikte karşılanmasını talep eden R.G, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki R.G, ifadesinde, kooperatif tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. katılmadı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.