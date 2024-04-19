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        Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

        KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:40
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        Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
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        KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, Kırklareli-Babaeski kara yolunun Kavaklı beldesinin Koru mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'ın Dobriç kentine giden Halit Karasu yönetimindeki X3362KC plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yön tabelasına çarparak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi otobüsten çıkarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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