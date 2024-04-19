GÜNCELLEME - Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

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