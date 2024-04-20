Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, yağışın gün boyu etkili olacağı öngörülüyor.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

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