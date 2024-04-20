Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, yağışın gün boyu etkili olacağı öngörülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.