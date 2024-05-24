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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:02
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret etti.

        Vali Ekici, çalışmaları hakkından Şenol'dan bilgi aldı.

        Kofçaz'ın küçük ve şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarında Şenol'a başarılar diledi.

        Ziyarette Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'de hazır bulundu.

        - KLÜ'de spor şenliği başladı

        Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 16. Spor Şenliği başladı.

        Kayalı kampüsü spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte basketbol müsabakaları yapıldı.

        Şenlikler kapsamında futbol, basketbol, voleybol gibi 12 farklı alanda müsabakalar düzenlenecek.

        İki hafta sürecek etkinliklerin ardından dereceye giren öğrencilere madalya verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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