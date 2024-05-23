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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:10
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Tarıkdaroğlu, programına Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ederek başladı.

        Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Bulut'u tebrik etti, görevinde başarı diledi.

        Bulut'un çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Tarıkdaroğlu, ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

        Ardından Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne katılan Tarıkdaroğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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