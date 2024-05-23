Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Ardından Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne katılan Tarıkdaroğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Bulut'u tebrik etti, görevinde başarı diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.