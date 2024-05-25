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        Kırklareli'nde ipe dolanıp yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu esnaf kurtardı

        Kırklareli'nde yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu çevre esnafı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:16
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        Kırklareli'nde ipe dolanıp yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu esnaf kurtardı
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        Kırklareli'nde yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu çevre esnafı kurtardı.

        Karakaş Mahallesi Dere Üstü Sokak'taki bir binanın çatısına yuva yapan güvercin, ayaklarına dolanan ip nedeniyle yavrusu ile sokağa düştü.

        Düşen güvercin ve yavrusunu fark eden esnaf yardıma koştu.

        Ayaklarına dolanan ip makasla kesilen güvercin ve yavrusu, tedavi ve kontrol için veterinere götürüldü.

        Esnaf Murat Akbaş, AA muhabirine, güvercinleri görür görmez müdahale ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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