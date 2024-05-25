Kırklareli'nde ipe dolanıp yuvasından düşen güvercin ve yavrusunu esnaf kurtardı

Ayaklarına dolanan ip makasla kesilen güvercin ve yavrusu, tedavi ve kontrol için veterinere götürüldü.

Düşen güvercin ve yavrusunu fark eden esnaf yardıma koştu.

Karakaş Mahallesi Dere Üstü Sokak'taki bir binanın çatısına yuva yapan güvercin, ayaklarına dolanan ip nedeniyle yavrusu ile sokağa düştü.

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