Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde jeotermal kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik
Kırklareli'nde jeotermal kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik
toplantı düzenlendi.
Vali Birol Ekici, başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda, jeotermal kaynaklara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Jeotermal kaynakların önemli olduğunu ifade eden Ekici, bu kaynakların doğru kullanılması gerektiğini kaydetti.
Toplantıya Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, Maden Tetkik ve Arama Marmara Bölge Müdürü Afşin Ekmekyapar ile kurum müdürleri katıldı.
- Motosiklet sürücüleri denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.
Jandarma komutanlığı ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.
Denetimde yaklaşık 180 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.
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