Kırklareli'nde "çakar lamba" denetiminde 13 araç sürücüsüne ceza uygulandı
Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi.
Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin "çakar lamba" denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklama il genelinde uygulama yapan ekiplerin 13 araçta çakar lamba tespit edildiği bildirildi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı. Araçlardaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
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