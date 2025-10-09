Hokeyde sürekli kamp dönemi için ilk adım atıldı

ÖZGÜN TİRAN - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, federasyonun sporcu ve tesis sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan sürekli kamp eğitim merkezi projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif olarak 6 bine yakın sporcunun bulunduğunu belirtti.

Mevcut sayının yeterli olmadığını vurgulayan Çakır, "Okul sporlarında ciddi bir ivmemiz var ancak halihazırdaki oyuncu sayımız yeterli değil. Bunu iki hatta üç katına çıkarmalıyız fakat sadece nicelik değil, nitelik de önemli. Önemli olan buraya kalite koyabilmek." dedi.

Sayıların tek başına anlam taşımadığını dile getiren Çakır, asıl hedefin kaliteyi artırmak olduğunu belirtti.

- Kamp eğitim merkezi projesi onaylandı

Türkiye'nin genç nüfus potansiyeline dikkati çeken Çakır, "Bu potansiyeli değerlendirmek için kamp eğitim merkezimiz olmazsa olmaz. Bakanlığımıza bu konuyu ilettik, onlar da onayladı. Hayata geçirdikten sonra sporcularımızı yıl boyunca antrene eder duruma geleceğiz." diye konuştu.

Çakır, merkezin Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyete geçmesiyle birlikte uluslararası düzeyde antrenörlerin de Türkiye’ye getirileceğini ifade etti. Hem sporcuları hem mevcut hokey antrenörlerini bu sayede eğiteceklerini belirten Çakır "Bu bir sarmal. Gençlerimizi eğitmek, antrenörlerimizi geliştirmek zorundayız. Federasyon olarak kendimize sürekli yenilik kazandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. -Tesisleşme çalışmaları hız kazanıyor Sporcu sayısının yanı sıra tesisleşmenin de federasyonun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hokeyin yaygınlaşması anlamında ciddi adımlar atıyoruz. Ankara, Alanya ve Muğla’daki sahalarımıza da start vermek istiyoruz. Bu şekilde hem tesisleşme hem de eğitimsel anlamda nitelikli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. Türkiye'de halihazırda 7 hokey sahasının bulunduğunu dile getiren Çakır, kısa sürede bu sayının 9'a çıkacağını ifade etti.