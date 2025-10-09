Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Hokeyde sürekli kamp dönemi için ilk adım atıldı

        ÖZGÜN TİRAN - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, federasyonun sporcu ve tesis sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan sürekli kamp eğitim merkezi projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hokeyde sürekli kamp dönemi için ilk adım atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, federasyonun sporcu ve tesis sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan sürekli kamp eğitim merkezi projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

        Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif olarak 6 bine yakın sporcunun bulunduğunu belirtti.

        Mevcut sayının yeterli olmadığını vurgulayan Çakır, "Okul sporlarında ciddi bir ivmemiz var ancak halihazırdaki oyuncu sayımız yeterli değil. Bunu iki hatta üç katına çıkarmalıyız fakat sadece nicelik değil, nitelik de önemli. Önemli olan buraya kalite koyabilmek." dedi.

        Sayıların tek başına anlam taşımadığını dile getiren Çakır, asıl hedefin kaliteyi artırmak olduğunu belirtti.

        - Kamp eğitim merkezi projesi onaylandı

        Türkiye'nin genç nüfus potansiyeline dikkati çeken Çakır, "Bu potansiyeli değerlendirmek için kamp eğitim merkezimiz olmazsa olmaz. Bakanlığımıza bu konuyu ilettik, onlar da onayladı. Hayata geçirdikten sonra sporcularımızı yıl boyunca antrene eder duruma geleceğiz." diye konuştu.

        Çakır, merkezin Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyete geçmesiyle birlikte uluslararası düzeyde antrenörlerin de Türkiye’ye getirileceğini ifade etti.

        Hem sporcuları hem mevcut hokey antrenörlerini bu sayede eğiteceklerini belirten Çakır "Bu bir sarmal. Gençlerimizi eğitmek, antrenörlerimizi geliştirmek zorundayız. Federasyon olarak kendimize sürekli yenilik kazandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        -Tesisleşme çalışmaları hız kazanıyor

        Sporcu sayısının yanı sıra tesisleşmenin de federasyonun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hokeyin yaygınlaşması anlamında ciddi adımlar atıyoruz. Ankara, Alanya ve Muğla’daki sahalarımıza da start vermek istiyoruz. Bu şekilde hem tesisleşme hem de eğitimsel anlamda nitelikli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Türkiye'de halihazırda 7 hokey sahasının bulunduğunu dile getiren Çakır, kısa sürede bu sayının 9'a çıkacağını ifade etti.

        Çakır, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde saha sayısını artırmayı planladıklarını belirterek, bu kapsamda bölgesel lig faaliyetleri ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'ne 6 spor tesisi kazandırılacak
        Kırklareli'ne 6 spor tesisi kazandırılacak
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı