Kırklareli'nde atlı 'düğün koşusu' geleneği 20 yıl sonra canlandırıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yaklaşık 20 yıldır yapılmayan geleneğin yeniden düzenlenmesi amacıyla, evlenecek olan Ümit Akay (47) beldedeki at besicilerinden geleneğin canlandırılması amacıyla yardım istedi.

Bölgedeki at yetiştiricileri de bu çağrıya duyarsız kalmadı.

Stat yakınındaki boş arazide oluşturulan alanda "düğün koşusu" düzenlendi.

Atlar besicileri tarafından yarışa özenle hazırlandı.

Ardından verilen start ile yarış gerçekleştirildi. Evlenen Akay çifti ve çok sayıda vatandaş yarışı izlerken heyecan yaşadı.

Damat Ümit Akay, geleneklerine sahip çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Akay, yaklaşık 20 yıldır gerçekleşmeyen geleneği yeniden canlandırdıklarını belirtti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akay, "Sevenlerimiz ve at yetiştiricileri bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir gün oluyor, çok güzel bir düğün geçiriyoruz. Çok mutluyuz. Bu heyecanı uzun yıllar sonra herhalde biz yaşatıyoruz. Önceki senelerde de oldu ama çoktandır böyle bir heyecan yaşamadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Gelin Gülşah Koru Akay da at yarışlarını izlerken çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

"GELENEĞİ CANLANDIRIYORUZ VE AT YARIŞI DÜZENLİYORUZ"

At besicisi ve jokey Işık Seymen ise beldede çok sayıda at yetiştiricisi olduğunu belirtti.

Eski bir geleneği canlandırdıklarını ifade eden Seymen, "20 sene önce yapılan düğün yarışlarını canlandırmaya geldik. Geleneği tekrar canlandırıyoruz ve at yarışı düzenliyoruz. Mutluyuz bu nedenle. Devamının gelmesini istiyoruz. İnsanlarımız atları çok seviyorlar, meraklılar. Böyle yarış olacağı zaman kalabalık oluyor. Güzel eğlence, şenlik oluyor. Eş, dost, akraba herkes burada oluyor bayram gibi yani" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"DÜĞÜN KOŞULARI OLACAĞINI DUYDUM HEMEN EVDEN GELDİM"

Kadriye Neşe (77) de 60 yıl önce evlendiğini ve o yıllarda izlediği yarışların yeniden yapılmasından keyif aldığını belirtti.

Koşuların çok güzel olduğunu dile getiren Neşe, "60 yıl önce buraya evlendim, daha önceleri yapılıyordu bu koşular. Oturuyoruz, bakıyoruz çok güzel, bu koşuyu çok seviyorum ben, ondan geldim yine buradayım. Heyecan nasıl olmasın, köy değil her yerden gelip izlerler. Düğün koşuları olacağını duydum hemen evden geldim" dedi.