Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 39. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 40. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'ın 39. Bölümünde; Nurcihan (Itır Esen),Doktor Hanım'ı ziyaretinde Vahit (Uğur Yücel( ve Zafer'deki (Yiğit Özşener) olumlu değişimlerden hayretle söz ederken, kendi yüklerinden kurtulma istediği, Nurcihan'ı çocukluk yıllarına götürür. Vahit ise Nurcihan'la evliliğinin ilk zamanlarında yaptığı bir hatayı üzülerek dile getirir.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk),Paris'te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

Sadi (Erkan Petekkaya),Azra ile yeniden karşılaşmalarından sonra beraber eski mutlu günlerinde dönmek için gösterdiği çabayı Doktor Hanım'la paylaşır. Miço ile yüzleşmesini açıkladığında ise Doktor Hanım oldukça şaşırır.