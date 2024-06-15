Kırşehir bayram namazı saati 2024: Kırşehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Kırşehir bayram namaz saatini duyurdu. Bayram günü cami ve mescitlere gidecek olan vatandaşlar önceden açıklanan namaz vaktine uygun hareket etmek istiyor. Bayram heyecanını camilerde cemaat ile yaşayacak islam alemi, yaşadıkları illerdeki bayram namazı vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in yayınladığı bayram namazı vakitlerine bakıyor. Peki Kırşehir bayram namazı saat kaçta?
Kırşehir Bayram namazı saati bayram dolasıyla araştırılıyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Kırşehir'de bayram namazı ne zaman kılınacak, ezan saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 2024 Kırşehir bayram namazı saati
KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024
Kırşehir Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Kırşehir bayram namazı saati: 05.51
KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1.Rekat