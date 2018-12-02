SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cacabey Medresesi çürüyor
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Kırşehir'deki Cacabey Gökbilim Medresesi çürüme tehlikesi yaşıyor

Kırşehir'de bulunan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren 12. Yüzyıl'dan kalma Cacabey Gökbilim Medresesi'nin kubbesi çürüyor

02.12.2018 - 10:46 | Güncelleme: İHA

Kırşehir’in simgesi olan Cacabey Gökbilim Medresesi'nin 2010 yılı itibari ile odaları ve kubbesi tadilattan geçirilmesine rağmen yapı, meydana gelen rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi eserin geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Elektrikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu, medresenin eski haline kavuşturulmasının Kırşehir’in tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

SELÇUKLU DÖNEMİNDEN KALMA

İHA'da yer alan habere göre Kerimoğlu, “Cami olarak kullanılan, geçmişte medrese olan bir ilin övünç kaynağı Cacabey Camii, Kırşehir’e yakışmayacak şekilde bakımsız. Caminin durumunu görsel ve yazılı basında birçok kez ifade ettiğimizde bazı insanlar tepki gösterdi. Bu cami ve eserin hayatta kalabilmesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'nun harekete geçmesini bekliyoruz. Bu tarihi eserin elimizden kaybolmasını istemiyoruz. 12. Yüzyıl'dan bu güne kadar bu eser nasıl gelmişse, Selçuklu Devleti'nin bir eseri olarak dünyaya anı olarak kalmalı, kış mevsimi nedeniyle yağmur yağdığında tepesinden su aktığını görmekteyiz. Bu durum soğukla birleştiğinde cami duvarında çatlaklar oluşturuyor” dedi.

1272'DEN BERİ KIRŞEHİR'İN SİMGESİ

1272 yılından günümüze ulaşan eserle ilgili olarak Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Araştırmacı Yazar Ufuk Cengiz ise, "Bizler menderesinin verdiği mesaja kısık gözlerle bakıyor ve tamamını göremiyoruz. Cacabey buraya ölümsüz bir eser nakşetmiş. Cacabey’den sonra gelen nesillerin göğe bakması istenilmiş, Cacabey ve çağdaşları Ahi Evran, Hacıbektaş, Yunus Emre gibi o dönemin manevi gönül mimarları istikbalin göklerde olduğunun farkında olmuşlar. Medresenin üç tarafına üç füze figürü ile gelecek nesillere bir ışık bırakmışlar. Rasat kuyusu ile içerisindeki suya kubbeden yansıyan yıldızların ışığına bakarak dünyanın konumunu ve yıldızların konumlarını tespit etmişler" diye konuştu.
Öte yandan, Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile tarihi medresenin yanına tarihi işlevini anlatmak üzere Açık Hava Astronomi Müzesi yapılıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X