Kırşehir’in simgesi olan Cacabey Gökbilim Medresesi'nin 2010 yılı itibari ile odaları ve kubbesi tadilattan geçirilmesine rağmen yapı, meydana gelen rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi eserin geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Elektrikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu, medresenin eski haline kavuşturulmasının Kırşehir’in tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

SELÇUKLU DÖNEMİNDEN KALMA

İHA'da yer alan habere göre Kerimoğlu, “Cami olarak kullanılan, geçmişte medrese olan bir ilin övünç kaynağı Cacabey Camii, Kırşehir’e yakışmayacak şekilde bakımsız. Caminin durumunu görsel ve yazılı basında birçok kez ifade ettiğimizde bazı insanlar tepki gösterdi. Bu cami ve eserin hayatta kalabilmesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'nun harekete geçmesini bekliyoruz. Bu tarihi eserin elimizden kaybolmasını istemiyoruz. 12. Yüzyıl'dan bu güne kadar bu eser nasıl gelmişse, Selçuklu Devleti'nin bir eseri olarak dünyaya anı olarak kalmalı, kış mevsimi nedeniyle yağmur yağdığında tepesinden su aktığını görmekteyiz. Bu durum soğukla birleştiğinde cami duvarında çatlaklar oluşturuyor” dedi.

1272'DEN BERİ KIRŞEHİR'İN SİMGESİ

1272 yılından günümüze ulaşan eserle ilgili olarak Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Araştırmacı Yazar Ufuk Cengiz ise, "Bizler menderesinin verdiği mesaja kısık gözlerle bakıyor ve tamamını göremiyoruz. Cacabey buraya ölümsüz bir eser nakşetmiş. Cacabey’den sonra gelen nesillerin göğe bakması istenilmiş, Cacabey ve çağdaşları Ahi Evran, Hacıbektaş, Yunus Emre gibi o dönemin manevi gönül mimarları istikbalin göklerde olduğunun farkında olmuşlar. Medresenin üç tarafına üç füze figürü ile gelecek nesillere bir ışık bırakmışlar. Rasat kuyusu ile içerisindeki suya kubbeden yansıyan yıldızların ışığına bakarak dünyanın konumunu ve yıldızların konumlarını tespit etmişler" diye konuştu.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile tarihi medresenin yanına tarihi işlevini anlatmak üzere Açık Hava Astronomi Müzesi yapılıyor.

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