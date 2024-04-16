Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

        Kırşehir İl Genel Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir İl Genel Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı ve katip üyeliği seçimi yapıldı.

        Seçimde 19 üyeden 10'unun oyunu alan Bülent Ozan meclis başkanlığına, Emrah Doğan birinci başkan vekilliğine, Orhan Ak ve Hanifi Akdağlı de katip üyeliklerine seçildi.

        Toplantıda konuşan Ozan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Kırşehir'de hizmet çıtasını daha yukarı taşıyacaklarını aktaran Ozan, "Güzel memleketimize daha fazla hizmet etme onuru ve gururu içinde olacağım. Seçim sürecini tamamladık. Şimdi daha yoğun tempoda ve hizmet aşkıyla çalışma vaktidir. Üretim ve istihdam odaklı projeleri hayata geçirmek birincil hedefimiz olacaktır. Yaptığımız ziyaretlerde aldığım taleplerin takipçisi olacağım, sorunları çözüme kavuşturacağım." ifadelerini kullandı.

        Kırşehir İl Genel Meclisinde CHP'nin 9, AK Parti'nin 7, MHP'nin de 3 üyesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi
        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi
        Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı
        Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı
        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
        Kırşehir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
        Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
        Kırşehir Valisi Buhara, güvenlik güçleri ve hastaların bayramını kutladı
        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest...
        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest...