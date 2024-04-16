Kırşehir İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Kırşehir İl Genel Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı ve katip üyeliği seçimi yapıldı.

Seçimde 19 üyeden 10'unun oyunu alan Bülent Ozan meclis başkanlığına, Emrah Doğan birinci başkan vekilliğine, Orhan Ak ve Hanifi Akdağlı de katip üyeliklerine seçildi.

Toplantıda konuşan Ozan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kırşehir'de hizmet çıtasını daha yukarı taşıyacaklarını aktaran Ozan, "Güzel memleketimize daha fazla hizmet etme onuru ve gururu içinde olacağım. Seçim sürecini tamamladık. Şimdi daha yoğun tempoda ve hizmet aşkıyla çalışma vaktidir. Üretim ve istihdam odaklı projeleri hayata geçirmek birincil hedefimiz olacaktır. Yaptığımız ziyaretlerde aldığım taleplerin takipçisi olacağım, sorunları çözüme kavuşturacağım." ifadelerini kullandı.